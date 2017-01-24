18:56 | ХОККЕЙ — КХЛ

"Динамо" до конца сезона будет играть в чемпионских свитерах

0
0
0

Московское "Динамо" проведет оставшиеся домашние матчи сезона в ретро-форме, сообщает сайт клуба. Прототипом обновленной формы стала экипировка, в которой команда завоевала Кубок Гагарина в 2013 году. Игровые свитера воссозданы по мотивам эскизов 40-50-х годов прошлого века. На данный момент "Динамо" занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции.

"В текущем сезоне в обновленной форме динамовцы уже провели несколько матчей. Завершаем сезон также в чемпионских свитерах. Надеемся, они принесут нам удачу!" - говорится в сообщении на сайте клуба.

Дополнительная информация

http://www.dynamo.ru/news/148220-igraem_v_chempionskih_svitera_do_kontsa_chempionata

0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ