Девять шайб на двоих! "Йокерит" победил "Куньлунь"

На первый матч в сезоне в Хельсинки было продано более 13 тысяч билетов: "Хартвалл-арена" собрала аншлаг. Фото пресс-служба ХК "Йокерит"

"Йокерит" на своей площадке в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл "Куньлунь" (6:3).

По три очка набрали форварды финской команды Сакари Маннинен (2+1) и Стив Мозес (1+2).

На первый матч в сезоне в Хельсинки было продано более 13 тысяч билетов: "Хартвалл-арена" собрала аншлаг.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Йокерит" (Хельсинки) - "Куньлунь" (Пекин) - 6:3 (1:1, 3:0, 2:2)

Голы: Бартли - 1 (Фонтэйн), 2:04 - 0:1. Столлери - 1 (Н. Йенсен, Йормакка), 4:17 - 1:1. Мозес - 1 (Леписто), 23:51 - 2:1. Йоэнсуу - 1 (Лев), 24:58 - 3:1. Маннинен - 1 (Мозес, Леписто), 29:14 - 4:1. Бек - 1 (мен., Лунд), 43:23 - 4:2. Граньяни - 1 (бол., Лаюнен, Савинайнен), 47:58 - 4:3. Регин - 1 (Маннинен, Мозес), 51:15 - 5:3. Маннинен - 2, 56:19 - 6:3.

Вратари: Запольски - Лазушин (1:15 - 2:04).

Штраф: 6 - 12.

Броски: 37 (12+16+9) - 29 (8+8+13).

Судьи: Оскирко, Раводин.

3 сентября. Хельсинки. "Хартвалл Арена".