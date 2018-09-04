Дэвид Немировски: "По глазам видел, что игроки верили в победу над СКА"

Главный тренер "Торпедо" Дэвид Немировски после матча регулярного чемпионата со СКА (4:3) отметил, что по ходу встречи видел в глазах игроков уверенность в успешном исходе игры. Питерцы после первого периода вели со счетом 2:0.

- После первого периода я говорил ребятам, что, несмотря на счет 0:2, нужно верить в то, что мы можем выиграть, - цитирует Немировски "РИА Новости". - Если будем биться, то есть шанс вытащить эту игру. И по глазам видел, что они действительно в это верили. Бились до конца, но самое главное, что команда играла вместе.

Мы не планировали изначально выпускать против тройки (Павла) Дацюка наших молодых. Но по ходу матча увидели, что (Даниил) Ильин с партнерами смогли подолгу контролировать шайбу, лишив тем самым соперника возможности опасно атаковать. И по ходу матча скорректировали план, чаще выпуская четвертую тройку против лидеров СКА.