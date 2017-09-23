Дэвид Немировски: "Думаю, КХЛ не исключит "Адмирал"

Спортивный директор "Адмирала" Дэвид Немировски в интервью "Известиям" рассказал о неудачном старте дальневосточной команды в регулярном чемпионате КХЛ. Кроме того, 41-летний канадец с российским гражданством отметил, что его клуб не должны исключить из лиги на будущий год.

- Каждый сезон бывают спады, неудачные серии, - отметил Немировски. - Но нужно играть до конца, до последнего матча регулярного чемпионата не прекращать борьбу за место в плей-офф. Сейчас немного непривычная ситуация, потому что "Адмирал" в предыдущие сезоны хорошо стартовал, много набирал, что психологически раскрепощало игроков и позволяло им спокойно вести борьбу за место в плей-офф. Сейчас у нас новый опыт, но все ребята профессионалы и будут исправлять ситуацию. Сезон длинный - ничего еще не потеряно. Нам нужно проявить характер, убрать ошибки и начать регулярно побеждать.

- "Адмирал" имеет проблемы с финансами?

- Сейчас пока таких проблем нет. Обычно они если и случаются, то ближе к концу сезона. Но уверен, руководство "Адмирала" справится с этим. Мы думаем только о спортивной части и пытаемся исправить положение.

- Считается, что КХЛ не будет исключать из своих рядов клубы с Дальнего Востока. У вас нет опасений, что по окончании сезона вы можете оказаться в тройке лишних?

- Я думаю, проблем возникнуть не должно. Мы знаем список критериев, которыми будет руководствоваться КХЛ при исключении клубов. Ключевые аспекты - спортивный результат, болельщики на трибунах и финансы. С первыми двумя пунктами мы в последние сезоны справлялись. Болельщики всегда приезжают на наши игры и почти полностью заполняют арену. Спортивную часть поправим. А что касается финансирования, то уверен - в случае появления проблем они будут незначительными, руководство с ними справится. Поэтому особых опасений за наше будущее нет.