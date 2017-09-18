Денис Зернов о матче с "Локомотивом": "За неплохую игру очков никто не дает"

Нападающий "Лады" Денис Зернов после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Локомотива" (1:2) подчеркнул, что его команде надо поработать над игрой в большинстве. Отметим, что в минувшей встрече форвард записал на свой счет результативную передачу.

- Мы в очередной раз играли неплохо, но не получилось выиграть, а за неплохую игру очков никто не дает, - цитирует клубная пресс-служба Зернова.

- Провальных матчей у команды нет, но чего не хватает, чтобы наконец-то добиться победы?

- У нас много моментов в большинстве, но реализация подводит, и это напрямую сказывается на результате матчей. Не хватает совсем чуть-чуть. В этом матче смогли одно реализовать, но в равных составах пропустили дважды. Должны были еще забивать в большинстве.

- В начале сезона в вашем звене играл Егор Бабенко, сейчас вернулись к варианту с Игорем Скороходовым, как это было в июле на предсезонке. Быстро удалось восстановить июльские наработки?

- Да, поговорили с ребятами, первые плоды уже можно было увидеть в матче с московским "Динамо", но нужно немного больше времени, чтобы показывать оптимальную игру.

- Вы ярко и результативно начали сезон, но в последних матчах не могли набрать очки. Сильно беспокоил спад в результативности?

- Личная статистика для меня не на первом месте, поэтому я бы согласился и дальше не набирать очки, если бы команда побеждала. Больше всего беспокоит, что спад в результативности не дает помочь команде прервать серию поражений и одержать победу.