Денис Вихарев: "Адмиралу" в матче с "Югрой" немного не хватило свежести"

Нападающий "Адмирала" Денис Вихарев после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Югры" (2:1) подчеркнул, что впечатления от Владивостока самые отличные и положительные. Отметим, что форвард в минувшей встрече записал на свой счет заброшенную шайбу.

– Третья игра через день, усталость накапливается, поэтому сегодня было тяжелей, чем с Омском, – цитирует клубная пресс-служба Вихарева. – Немного свежести, где-то не хватило, но сумели выстоять, нашли в себе силы, забили победный гол, затем сыграли на оборону и победили.

Когда забиваешь голы, приходит уверенность, плюс начинаем сыгрываться с партнерами. К тому же с Андреем Алексеевым мы давно вместе играли, с Кириллом Ворониным химия начала появляться. Дай бог, дальше будет еще лучше.

Впечатления от команды, от города самые отличные, самые положительные. Еще выходя на первый матч в составе "Адмирала" против "Куньлуня" понял, что играть против "Адмирала", и за него – две большие разницы.

Впереди игра с "Барысом", нам надо каждый матч выходить и играть на победу. Дальше длинная пауза, и останется всего одна игра дома, надо порадовать своих болельщиков, собрать все силы и выиграть.