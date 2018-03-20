Демидов, Зырянов и Лукин продлили контракты с "Сибирью"

"Сибирь" договорилась о продлении контрактов с нападающим Глебом Зыряновым, защитниками Николаем Демидовым, и Дмитрием Лукиным до 2020 года, сообщает официальный сайт команды.

Зырянов провел в минувшем сезоне 29 матчей и набрал 2 очка (1+1), Дмитрий Лукин пропустил большую часть чемпионата из-за травмы челюсти. На его счету 25 матчей и 2 очка (0+2). Николай Демидов проводит свой дебютный сезон в КХЛ. В 50 матчах защитник набрал 12 очков (4+8).

"Сибирь" в сезоне 2017/2018 не смогла пробиться в плей-офф Кубка Гагарина, заняв девятое место Восточной конференции.