Давид Рундблад: "Я абсолютно готов к сезону"

Новичок СКА защитник Давид Рундблад после победы над "Йокеритом" (5:1) в финале предсезонного турнира имени Николая Пучкова рассказал о том, как идет его адаптация в петербургской команде, и заявил, что готов к сезону на сто процентов.

– Как вам атмосфера в Ледовом?

– Я еще до перехода слышал, что Петербург – хоккейный город. Это подтвердилось. Даже игры предсезонного турнира пользуются огромной популярностью. Это говорит о том, насколько здесь любят хоккей.

– Насколько просто было влиться в команду?

– Всегда приходится тратить некоторое время на то, чтобы познакомиться с ребятами, вникнуть в систему игры. В первых двух матчах в Сочи я чувствовал себя не своей тарелке, но во время петербургских игр появился прогресс. Надеюсь, он будет продолжаться.

– Вы как-то отметили завоевание трофея?

– Побеждать всегда приятно, даже в межсезонье. Но самое главное, правильно подойти к официальным матчам. Конечно, никто не будет отмечать победу в турнире Пучкова.

– На сколько процентов оцените свою готовность к сезону?

– Я абсолютно готов к сезону. Много занимался индивидуально. Прошел нелегкие сборы с командой. Мы все усердно поработали этим летом. (Сергей ЯРЕМЕНКО, Игорь ЕРОНКО)