Датские клубы на данный момент не заинтересованы во вступлении в КХЛ

Глава федерации хоккея Дания и оргкомитета ЧМ-2018 Хенрик Бах-Нильсен – о потенциальном вступлении датских клубов в КХЛ.

– Если еще не определены страны-хозяйки чемпионатов мира 2025 и 2026 годов, то Дания готова претендовать на них, сказала бы "да". – отметил Нильсен.

По поводу КХЛ я уже говорил, что датские клубы на данный момент не заинтересованы во вступлении в Континентальную хоккейную лигу. У нас максимальный бюджет – миллион долларов. Это далеко от уровня КХЛ. Но в перспективе – все возможно. И я вполне понимаю интерес к нам лиги. Учитывая наше географическое положение и прекрасную арену. Плюс – сам город.

Да, пока эти две арены не очень вписываются в датский хоккей. У нас средняя посещаемость – 500 зрителей. Заполнятся они не будут. Но мы ищем способы что-то с этим сделать.

В шведскую SHL датские клубы вступать не планируют. Все-таки у нас есть своя лига. И мы будем развивать ее. (Игорь ЕРОНКО)​