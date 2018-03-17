Данис Зарипов – о победе над "Магниткой": "Главное – не задирать носы"

Нападающий "Ак Барса" Данис Зарипов после победы над магнитогорским "Металлургом" (4:1) во втором матче серии плей-офф отметил, что казанцам удалось воспользоваться ошибками соперника. Счет в серии стал равный, 1-1.

– Сегодня матч сложился очень интересно. Голов было достаточно и моментов, – цитирует "Р-Спорт" Зарипова. – С самого начала матча команды осторожничали, исключили до минимума ошибки. Такая игра в ожидании ошибки соперника была. Ими было важно воспользоваться, что мы и сделали. Одержали уверенную победу. Главное – не задирать носы. Сделан только один шажок. Нужно так же дальше работать. Тихо, мирно, монотонно давить на победу.