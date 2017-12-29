Данила Галенюк: "Перед первым матчем Знарок как-то пошутил, но я от переизбытка эмоций забыл…"

Защитник СКА Данила Галенюк, ставший первым игроком 2000-го года рождения, дебютировавший в регулярном чемпионате КХЛ, признался, что вызов в основную команду получился волнительным. Также он отметил колоссальный опыт своих одноклубников.

– Я прилетел из Канады, и мне начальник команды написал, что завтра я выхожу тренироваться с основой, – цитирует пресс-служба КХЛ Галенюка. – А потом тренеры говорят: "Готовься, будешь сегодня играть".

Очень рад был. Ну как эти чувства словами описать? А вот волновался не особенно, разве что в первой смене. И команда, и тренеры меня очень поддержали, как самого молодого. По ходу игры потихоньку привыкал к обстановке. Хотя огромная арена, и полные трибуны... Так здорово это все!

Первое впечатление от команды? Опытные! Олег Валерьевич (Знарок. – Прим. "СЭ") ничего особенного не сказал, подбодрил просто. Отметил, что главное – не волноваться, мол, поспокойнее давай. Как-то пошутил еще, но я от переизбытка эмоций не помню.