Даллмэн провел 200-й матч в КХЛ подряд

Защитник "Барыса" Кевин Даллмэн провел в КХЛ 200-й матч подряд, сообщает официальный сайт лиги. Юбилейной для игрока обороны астанинцев стала встреча регулярного чемпионата против "Сочи" (1:3).

Отметим, что 36-летний канадец с казахстанским паспортом стал 15-м игроком в истории чемпионатов России, кому удалось преодолеть эту отметку. Если Далммэн проведет все игры "регулярки", то поднимется на 4-е место в этом списке, опередив Сергея Вышедкевича из московского "Динамо" - 235 игр. Первое место в этом списке занимает защитник "Локомотива" Алексей Васильев, на счету которого 479 матчей подряд.

Примечательно, что ближайшим преследователем игрока "Барыса" в этом рейтинге является Александр Шаров из "Трактора" (108 матчей).