Дацюк получил приз "За верность хоккею"

Форвард и капитан СКА Павел Дацюк на гала-вечере закрытия сезона 10-го сезона КХЛ был отмечен как лучший играющий ветеран-наставник. 38-летний нападающий стал обладателем приза "За верность хоккею".

В прошлом сезоне Дацюк принял участие в 37 матчах регулярного чемпионата, набрав 35 (8+27) очков. В 15 играх плей-офф он набрал 7 (4+3) баллов за результативность.

Отметим, что в сентябре 2017 года награде было присвоено имя известного хоккейного тренера и телекомментатора Сергея Гимаева, ушедшего из жизни в прошлом марте.