ЦСКА забросил "Лозанне" 8 шайб, Кузьменко оформил хет-трик

ЦСКА разгромил "Лозанну" со счетом 8:1 в товарищеской встрече. Отметим, что в этой встрече дублем отметился Иван Телегин, три шайбы на счету Андрея Кузьменко, по шайбе забросили Максим Шалунов, Константин Окулов и Павел Карнаухов.
Товарищеский матч
ЦСКА (Москва) – "Лозанна" – 8:1 (2:0, 5:0, 1:1)
Голы: Телегин – 2, 3:09 – 1:0. Телегин – 3, 15:43 – 2:0. Кузьменко – 2 (бол., Окулов, Ожиганов), 26:09 – 3:0. Кузьменко – 3 (бол., Окулов), 31:37 – 4:0. Шалунов – 1, 32:08 – 5:0. Окулов – 1 (бол., Плэтт), 34:38 – 6:0. Карнаухов – 1 (Жарков), 39:01 – 7:0. Цангер – 1 (бол., Херрен, Джеффри), 44:14 – 7:1. Кузьменко – 4, 47:07 – 8:1.
Вратари: Юханссон – Цуркирхен (Ритц, 34:38).
8 августа. Ле Шени. Centre Sportif de la Vallee de Joux.
- ЦСКА (хоккей)
- Лозанна
- Иван Телегин
- Максим Шалунов
- Павел Карнаухов
- Андрей Кузьменко
- Константин Окулов
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