ЦСКА выступил с заявлением по поводу Шумакова

ЦСКА на своем официальном сайте выступил с заявлением по поводу нападющего Сергея Шумакова. Как отмечается, форвард не принял участия в последних играх финала Кубка Гагарина с "Ак Барсом" из-за травмы.

"В связи с появлением в различных СМИ информации по поводу отсутствия нападающего ЦСКА Сергея Шумакова в составе команды на второй и третий матчи финала Кубка Гагарина, профессиональный хоккейный клуб ЦСКА считает необходимым выступить с официальным заявлением, - отмечается в сообщении. - Сергей Шумаков не был включен в заявку на данные матчи вследствие того, что получил травму и в данный момент восстанавливается от повреждения. ЦСКА просит СМИ воздержаться от публикации недостоверных сведений в дальнейшем".