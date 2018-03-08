ЦСКА вышел в 1/4 финала Кубка Гагарина, пропустив от "Спартака" только одну шайбу

ЦСКА обыграл "Спартак" (1:0) в четвертом матче 1/8 Кубка Гагарина. Счет в серии до четырех побед стал 4-0. Таким образом, армейцы стали вторым участником 1/4 финала после "Локомотива".

Победу команде Игоря Никитина в этой встрече принес Мэт Робинсон, поразивший ворота Александра Трушкова во втором периоде.

Отметим, что за четыре матча красно-белые только однажды смогли пробить Илью Сорокина. В третьей игре шайбу в ворота ЦСКА забросил Илья Талалуев.

КХЛ

Кубок Гагарина

Западная конференция

1/4 финала

Четвертый матч

"Спартак" - ЦСКА - 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)

Гол: Робинсон - 1 (Ничушкин, Блажиевский), 31:37.

Вратари: Трушков (58:31) - Сорокин.

Штраф: 6 - 8.

Броски: 25 (21+0+4) - 27 (7+15+5).

Судьи: Оленин, Фатеев.

8 марта. Москва. ВТБ Ледовый дворец.

Счет в серии: 0-4 (0-6, 0-1, 1-3).