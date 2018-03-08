ЦСКА вышел в 1/4 финала Кубка Гагарина, пропустив от "Спартака" только одну шайбу

ЦСКА обыграл "Спартак" (1:0) в четвертом матче 1/8 Кубка Гагарина. Счет в серии до четырех побед стал 4-0. Таким образом, армейцы стали вторым участником 1/4 финала после "Локомотива".
Победу команде Игоря Никитина в этой встрече принес Мэт Робинсон, поразивший ворота Александра Трушкова во втором периоде.
Отметим, что за четыре матча красно-белые только однажды смогли пробить Илью Сорокина. В третьей игре шайбу в ворота ЦСКА забросил Илья Талалуев.
КХЛ
Кубок Гагарина
Западная конференция
1/4 финала
Четвертый матч
"Спартак" - ЦСКА - 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)
Гол: Робинсон - 1 (Ничушкин, Блажиевский), 31:37.
Вратари: Трушков (58:31) - Сорокин.
Штраф: 6 - 8.
Броски: 25 (21+0+4) - 27 (7+15+5).
Судьи: Оленин, Фатеев.
8 марта. Москва. ВТБ Ледовый дворец.
Счет в серии: 0-4 (0-6, 0-1, 1-3).
71
Почему не 1-18?))
20:33
Жорик Вартанов
и да, не лишним будет напомнить, что на одного из аутсайдеров КХЛ, на Спартак ходит почти в 2 раза больше болельщиков чем на лидера КХЛ ЦСКА, смешно
20:20
Жорик Вартанов
забыли армейцы как вас спас от вымирания Владимир Владимирович, забыли как выпрашивали на коленках помощи у государства, Спартак в такой ситуации с 90-х годов, не ныл, вылетал из суперлиги, возвращался и играл с теми кто есть, сейчас в Спартаке полсостава арендованные и одолженные игроки, у ЦСКА все топ игроки выкупленные у других клубов
20:18
71
Бу-га-га! А хде у нас Чмока с Антикобылой? ))) Или, их плей-офф внезапно перестал интересовать?))).................................................они обиделись из-за олимпиады)))
20:02
71
С Победой! Кто бы сомневался)) Как, свинота они у динамиков выиграла еще?()
20:01
King's Bounty RND
Думбия играл ?
19:59
Бу-га-га!
А хде у нас Чмока с Антикобылой? ))) Или, их плей-офф внезапно перестал интересовать?)))
19:57
DAVI SVININU!
С победой!Цска всегда будет первым!
19:54
Особое мнение ^^^
Е5 пятачков :)
19:51
Versus67
Ура! С 8 марта "Спартак".
19:47
Andrewxyz
За последние 8 официальных матча с ЦСКА Спартачи забросил всего 3!!! шайбы.
19:43
poloskun
Оленина забыл. В матчах Ска и ЦСКА ждите в первом периоде от него нарушений...штук шесть. У кого не скажу, это секрет.
19:35
poloskun
2 Есть мнение... А команда у Никитина, похоже, получилась. Спорить на квартиру с Анисимовым и Булановым бы не стал, но если-бы не Медведев, то кубок взяли-бы.
19:27
Есть мнение...
сказать нечего. победили. лидеры цска не блистали, помогли настоящие бойцы. ждём йокерит, будет не просто. вот и посмотрим, что за команда получилась у Никитина.
19:21
aleks80
отстойные свиньдяи одна шайба в четырех играх.
19:20
poloskun
Фарм клуб бомжей забросил шайбу.
19:18
resifi
Красавцы!!!!!!!!!!!
19:18
цскамакс
молодцы !
19:16
bond1951
но никитин 0
19:14
Электросталец
знатный вынос тушнины по-свински!
19:13