19:12 | Хоккей — КХЛ

ЦСКА вышел в 1/4 финала Кубка Гагарина, пропустив от "Спартака" только одну шайбу

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ЦСКА обыграл "Спартак" (1:0) в четвертом матче 1/8 Кубка Гагарина. Счет в серии до четырех побед стал 4-0. Таким образом, армейцы стали вторым участником 1/4 финала после "Локомотива".

Победу команде Игоря Никитина в этой встрече принес Мэт Робинсон, поразивший ворота Александра Трушкова во втором периоде.

Отметим, что за четыре матча красно-белые только однажды смогли пробить Илью Сорокина. В третьей игре шайбу в ворота ЦСКА забросил Илья Талалуев.

КХЛ

Кубок Гагарина

Западная конференция

1/4 финала

Четвертый матч

"Спартак" - ЦСКА - 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)

Гол: Робинсон - 1 (Ничушкин, Блажиевский), 31:37.

Вратари: Трушков (58:31) - Сорокин.

Штраф: 6 - 8.

Броски: 25 (21+0+4) - 27 (7+15+5).

Судьи: Оленин, Фатеев.

8 марта. Москва. ВТБ Ледовый дворец.

Счет в серии: 0-4 (0-6, 0-1, 1-3).

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (20)
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71

Почему не 1-18?))

20:33

Жорик Вартанов

и да, не лишним будет напомнить, что на одного из аутсайдеров КХЛ, на Спартак ходит почти в 2 раза больше болельщиков чем на лидера КХЛ ЦСКА, смешно

20:20

Жорик Вартанов

забыли армейцы как вас спас от вымирания Владимир Владимирович, забыли как выпрашивали на коленках помощи у государства, Спартак в такой ситуации с 90-х годов, не ныл, вылетал из суперлиги, возвращался и играл с теми кто есть, сейчас в Спартаке полсостава арендованные и одолженные игроки, у ЦСКА все топ игроки выкупленные у других клубов

20:18

71

Бу-га-га! А хде у нас Чмока с Антикобылой? ))) Или, их плей-офф внезапно перестал интересовать?))).................................................они обиделись из-за олимпиады)))

20:02

71

С Победой! Кто бы сомневался)) Как, свинота они у динамиков выиграла еще?()

20:01

King's Bounty RND

Думбия играл ?

19:59

Бу-га-га!

А хде у нас Чмока с Антикобылой? ))) Или, их плей-офф внезапно перестал интересовать?)))

19:57

DAVI SVININU!

С победой!Цска всегда будет первым!

19:54

Особое мнение ^^^

Е5 пятачков :)

19:51

Versus67

Ура! С 8 марта "Спартак".

19:47

Andrewxyz

За последние 8 официальных матча с ЦСКА Спартачи забросил всего 3!!! шайбы.

19:43

poloskun

Оленина забыл. В матчах Ска и ЦСКА ждите в первом периоде от него нарушений...штук шесть. У кого не скажу, это секрет.

19:35

poloskun

2 Есть мнение... А команда у Никитина, похоже, получилась. Спорить на квартиру с Анисимовым и Булановым бы не стал, но если-бы не Медведев, то кубок взяли-бы.

19:27

Есть мнение...

сказать нечего. победили. лидеры цска не блистали, помогли настоящие бойцы. ждём йокерит, будет не просто. вот и посмотрим, что за команда получилась у Никитина.

19:21

aleks80

отстойные свиньдяи одна шайба в четырех играх.

19:20

poloskun

Фарм клуб бомжей забросил шайбу.

19:18

resifi

Красавцы!!!!!!!!!!!

19:18

цскамакс

молодцы !

19:16

bond1951

но никитин 0

19:14

Электросталец

знатный вынос тушнины по-свински!

19:13

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