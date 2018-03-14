12:43 | Хоккей — КХЛ

ЦСКА ведет переговоры с Кагарлицким

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ЦСКА ведет переговоры о переходе в клуб нападающего "Северстали"  Дмитрия Кагарлицкого, об этом заявил ТАСС президент армейцев Игорь Есмантович. Контракт хоккеиста с череповецким клубом истекает в конце нынешнего сезона.

Также красно-синие заинтересованы защитником Андреем Мироновым, который объявил о возвращении на родину из Северной Америки. А вот продлевать контракты со своими хоккеистами клуб пока не торопится.

– Мы встречались с его агентом, проговаривали определенные вопросы, но формат переговоров с точки зрения финансов еще не произошел, – сказал Есмантович. – Была заинтересованность ЦСКА в Миронове как в кандидате в нашу команду, но мы даже не приступали к переговорам. Впереди плей-офф – это лакмусовая бумажка для следующего года", – подчеркнул Есмантович, говоря о действующих хоккеистах ЦСКА.

28-летний Кагарлицкий в этом сезоне провел 59 матчей и набрал 50 очков ( 21+29).

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/5028619

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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НикРом

Господи, когда уже эти животные нажруться??? Лига с каждым годом все хуже и хуже. А им все неймется...

12:56

titan2313

Куда вам столько игроков? Лопните! Скоро хоккей вообще смотреть никто не будет!

12:56

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