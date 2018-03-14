ЦСКА ведет переговоры с Кагарлицким

ЦСКА ведет переговоры о переходе в клуб нападающего "Северстали" Дмитрия Кагарлицкого, об этом заявил ТАСС президент армейцев Игорь Есмантович. Контракт хоккеиста с череповецким клубом истекает в конце нынешнего сезона.
Также красно-синие заинтересованы защитником Андреем Мироновым, который объявил о возвращении на родину из Северной Америки. А вот продлевать контракты со своими хоккеистами клуб пока не торопится.
– Мы встречались с его агентом, проговаривали определенные вопросы, но формат переговоров с точки зрения финансов еще не произошел, – сказал Есмантович. – Была заинтересованность ЦСКА в Миронове как в кандидате в нашу команду, но мы даже не приступали к переговорам. Впереди плей-офф – это лакмусовая бумажка для следующего года", – подчеркнул Есмантович, говоря о действующих хоккеистах ЦСКА.
28-летний Кагарлицкий в этом сезоне провел 59 матчей и набрал 50 очков ( 21+29).
НикРом
Господи, когда уже эти животные нажруться??? Лига с каждым годом все хуже и хуже. А им все неймется...
12:56
titan2313
Куда вам столько игроков? Лопните! Скоро хоккей вообще смотреть никто не будет!
12:56