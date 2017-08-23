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18:38 | Хоккей — КХЛ

ЦСКА сделал семь замен по сравнению с матчем со СКА

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По сравнению с первым матчем чемпионата со СКА ЦСКА сделал семь замен в составе. Напомним, что сегодня армейцы сыграют в гостях против "Локомотива".

Тренерский штаб заменил защитников Мэта Робинсона и Артема Сергеева на Алексея Марченко и Никиту Пивцакин. Нападающих Ивана Телегина, Романа Любимова, Кирилла Петрова, Александра Попова и Антона Бурдасова заменили Владимир Жарков, Джефф Плэтт, Андрей Кузьменко, Андрей Светлаков и Константин Окулов.

Напомним, что игра состоится сегодня в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (1)
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serjio_1704

ЦСКА надо было две команды заявлять)

19:34