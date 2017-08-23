ЦСКА сделал семь замен по сравнению с матчем со СКА

По сравнению с первым матчем чемпионата со СКА ЦСКА сделал семь замен в составе. Напомним, что сегодня армейцы сыграют в гостях против "Локомотива".
Тренерский штаб заменил защитников Мэта Робинсона и Артема Сергеева на Алексея Марченко и Никиту Пивцакин. Нападающих Ивана Телегина, Романа Любимова, Кирилла Петрова, Александра Попова и Антона Бурдасова заменили Владимир Жарков, Джефф Плэтт, Андрей Кузьменко, Андрей Светлаков и Константин Окулов.
Напомним, что игра состоится сегодня в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи
- Локомотив Яр
- СКА СПб
- ЦСКА (хоккей)
- Алексей Марченко
- Никита Пивцакин
- Антон Бурдасов
- Джефф Плэтт
- Мэт Робинсон
- Владимир Жарков
- Кирилл Петров
- Иван Телегин
- Александр Попов (хоккей)
- Роман Любимов
- Андрей Светлаков
- Андрей Кузьменко
- Константин Окулов
- Артем Сергеев
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serjio_1704
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19:34