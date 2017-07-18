ЦСКА пустит болельщиков на товарищеский матч с "Сибирью"

Президент ЦСКА Игорь Есмантович заявил, что товарищеский матч армейцев против "Сибири" пройдет при зрителях. Ранее сообщалось, что на игру, которая пройдет 29 июля, не будут пускать болельщиков из-за работ по благоустройству арены.

– Мы понимаем интерес армейских болельщиков к играм с "Сибирью", их желание прийти и увидеть в деле обновленный состав, – цитирует сайт ЦСКА Есмантовича. – Также мы понимаем и их озабоченность тем фактом, что матчи должны были пройти в закрытом режиме. Поэтому было принято решение открыть для зрителей трибуны на субботнюю игру. Мы будем рады видеть наших болельщиков во дворце и ждем от них горячей поддержки нашей команды.