ЦСКА проиграл "Куньлуню"

ЦСКА уступил "Куньлуню" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 3:4. Победную шайбу в составе гостей забросил нападающий Олли Палола.
Хоккей
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Регулярный чемпионат
ЦСКА (Москва) - "Куньлунь" (Пекин) - 3:4 (0:2, 1:1, 2:1)
Голы: Палола - 4 (Лунд), 1:05 - 0:1. Бек - 7 (бол., Граньяни), 12:03 - 0:2. Капризов - 9 (Григоренко), 27:21 - 1:2. Бартли - 4 (Локхарт, Бек), 32:23 - 1:3. Палола - 5 (бол., Лаюнен, Латта), 44:02 - 1:4. Окулов - 3 (Марченко), 52:06 - 2:4. Окулов - 4 (Нестеров, Капризов), 58:46 - 3:4.
Вратари: Сорокин (57:21 - 58:46, 59:24) - Браст.
Штраф: 4 - 6.
Броски: 37 (6+13+18) - 19 (8+7+4).
Судьи: Харнебринг, Юдаков.
16 октября. Москва. "ЦСКА Арена".
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