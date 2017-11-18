ЦСКА намерен сохранить в составе Киселевича и Ожиганова

Президент ЦСКА Игорь Есмантович сообщил, что клуб заинтересован в продолжении сотрудничества с защитниками Богданом Киселевичем и Игорем Ожигановым. Ранее появилась информация о том, что несколько клубов НХЛ проявляют интерес к игрокам обороны, чьи контракты с армейцами рассчитаны до 30 апреля 2018 года.

- Мы подходим к этому вопросу с пониманием, ведем переговоры с агентами обоих игроков, - цитирует ТАСС Есмантовича. - Все в формате переговорного процесса. Мы очень хотели бы, чтобы и Киселевич, и Ожиганов продолжили карьеру в ЦСКА.

Кисилевич в этом сезоне принял участие в 27 матчах, набрав 7 (0+7) очков. На счету Ожиганова 4 (2+2) балла за результативность в 23 играх.