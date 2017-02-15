ЦСКА и СКА претендуют на Окулова

Нападающий "Сибири" Константин Окулов по окончании сезона сменит клуб. По информации "СЭ", стороны не нашли общего языка относительно нового контракта. Старое соглашение истекает по окончании нынешнего сезона.

На 21-летнего игрока, в этом году дебютировавшего в сборной России и принявшего участие в двух этапах Евротура, претендуют ЦСКА и СКА. Вероятность того, что Окулов останется в "Сибири", минимальна. Команду также покинет значительная часть ведущих игроков, имеющих выгодные предложения из КХЛ и НХЛ.

В текущем регулярном чемпионате центрфорвард провел 58 матчей и набрал 28 (17+11) очков. (Михаил ЗИСЛИС)