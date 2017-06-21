Четыре клуба КХЛ имеют задолженности перед игроками

Четыре клуба КХЛ имеют непогашенные долги перед игроками за прошлый сезон, сообщает ТАСС со ссылкой на главу профсоюза Андрея Коваленко. Ранее КХЛ сообщила, что задолженности есть у 12 клубов, которые должны рассчитаться с хоккеистами до 1 июля. Позднее долги погасили "Сибирь", "Нефтехимик" и "Амур".

- На данный момент долги имеют "Адмирал", московское и минское "Динамо", "Медвешчак" и "Лада". При этом минский клуб по зарплате уже рассчитывается, - сказал Коваленко.

Напомним, что "Медвешчак" покинул КХЛ по итогам сезона и будет выступать в Австрии. По информации "СЭ", "Адмирал" имеет задолженность по зарплате с января.

- У "Лады" задолженность не такая большая - за апрель, - добавил Коваленко.