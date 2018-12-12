Чернышенко прокомментировал слухи о том, что Фазель будет работать в КХЛ

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко прокомментировал информацию TSN о том, что глава ИИХФ Рене Фазель, который в 2020 году покинет свой пост, получит работу в российской лиге.

- Хотел бы высказаться на тему слухов из Канады по поводу должности Рене Фазеля в КХЛ, - заявил Чернышенко. - Мы уважаем Фазеля, но на данный момент он является президентом ИИХФ. Выборы будут в 2020 году, может быть, он захочет остаться на своем посту. Некорректно спрашивать у него это, и у меня тоже об этому. Такие разговоры у нас с ним не ведутся. (Игорь Еронко)