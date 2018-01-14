Чернышенко назвал домыслами информацию об объединении клубов КХЛ

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко заявил о том, что информация о возможном объединении ряда клубов лиги является не более чем домыслами.

Ранее член совета директоров КХЛ Александр Медведев сообщил, что лига разрабатывает концепцию по объединению ряда команд, чтобы в следующем сезоне ни один из представленных в КХЛ городов не лишился большого хоккея.

– Рейтинг мы будем подводить по итогам плей-офф. Это не более чем домыслы, решение будет за советом директоров, – приводит "Р-Спорт" слова Чернышенко. – Медведев – профессионал, если у него есть интересное предложение, то у него есть право внести свое предложение, которое будет рассмотрено.

Утопия или реальность: можно ли объединить клубы КХЛ ради их сохранения?