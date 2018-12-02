21:45 | Хоккей — КХЛ

Бурдасов дисквалифицирован на два матча за толчок на борт Захарчука

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Капитан "Салавата Юлаева" Антон Бурдасов в матче его команды с "Адмиралом" был удален до конца игры за толчок на борт защитника дальневосточников Степана Захарчука. По информации "СЭ" Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ дисквалифицирует Бурдасова за этот фол на две игры.

Отметим, что Степан Захарчук - один из самых недисциплинированных игроков КХЛ. 7 октября в матче с "Трактором" он нанес тяжелую травму Артему Пеньковскому, за что был дисквалифицирован лигой на 20 матчей. (Алексей Шевченко)

 

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