Бурдасов дисквалифицирован на два матча за толчок на борт Захарчука

Капитан "Салавата Юлаева" Антон Бурдасов в матче его команды с "Адмиралом" был удален до конца игры за толчок на борт защитника дальневосточников Степана Захарчука. По информации "СЭ" Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ дисквалифицирует Бурдасова за этот фол на две игры.

Отметим, что Степан Захарчук - один из самых недисциплинированных игроков КХЛ. 7 октября в матче с "Трактором" он нанес тяжелую травму Артему Пеньковскому, за что был дисквалифицирован лигой на 20 матчей. (Алексей Шевченко)