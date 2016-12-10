11:30 | ХОККЕЙ — КХЛ

Букмекеры не видят фаворита в матче ХК "Динамо" – "Локомотив"

ХК "Динамо" – "Локомотив". Фото Никита УСПЕНСКИЙ, "СЭ"
ХК "Динамо" – "Локомотив". Фото Никита УСПЕНСКИЙ, "СЭ"
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10 декабря состоится матч регулярного чемпионата КХЛ ХК "Динамо" – "Локомотив". Начало – в 17:30 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч ХК "Динамо" – "Локомотив"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече нет явного фаворита. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 2,28 – Н 3,73 – П2 2,91

Трансляция матча ХК "Динамо" – "Локомотив" 10 декабря

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча ХК "Динамо" – "Локомотив".

Прямая трансляция матча ХК "Динамо" – "Локомотив" 10 декабря на канале "КХЛ HD".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +15=0-13, 65 – 64.

Результаты последних матчей

Дата

Турнир

Команды

Счет

3 октября 2015 года

Регулярный чемпионат КХЛ

"Локомотив" – ХК "Динамо"

3:2 Б

23 октября 2015 года

Регулярный чемпионат КХЛ

ХК "Динамо" – "Локомотив"

2:4

29 августа 2016 года

Регулярный чемпионат КХЛ

"Локомотив" – ХК "Динамо"

2:3

26 сентября 2016 года

Регулярный чемпионат КХЛ

ХК "Динамо" – "Локомотив"

4:3 ОТ

17 ноября 2016 года

Регулярный чемпионат КХЛ

"Локомотив" – ХК "Динамо"

2:0
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