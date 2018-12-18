Борна Рендулич: "У ЦСКА была молодая команда, "Витязь" знал, что может победить"

Нападающий "Витязя" Борна Рендулич подчеркнул, что его команда изначально верила в победу в матче с ЦСКА (2:0). Подмосковный клуб прервал победную серию армейцев, составившую 18 матчей.

– Мы знали, как сыграет ЦСКА, потому что мы уже сыграли с ними несколько раз в этом году, – сказал Рендулич. – Думаю, что сегодня "Витязь" сыграли в хорошую систему и по отличной тактике. Мы играли один за всех и все за одного. В то, что мы можем победить, поверили после первого периода. У нас получилось хорошее начало, Самонов сделал классные сейвы. Эта вера была с нами на протяжении всего матча.

Ожидал ли от ЦСКА большего? У них сегодня не сыграли несколько ведущих хоккеистов. У ЦСКА сегодня была молодая команда, и мы знали, что можем их победить. Следующая игра с "Сочи" для нас будет очень важной. Думаю, что мы сможем продлить нашу победную серию до пяти матчей. (Владислав Уткин)