"Большое спасибо за все!" Коварж попрощался с Магнитогорском

Нападающий Ян Коварж в своем Инстаграме попрощался с магнитогорским "Металлургом". Ранее сообщалось, что чешский форвард намерен продолжить карьеру в НХЛ.

"Магнитогорск! Большое, большое спасибо за все! Здесь самый лучший коллектив и самые преданные болельщики!" – написал Коварж.

28-летний хоккеист всю карьеру в КХЛ провел в "Магнитке". В 368 матчах регулярного чемпионата и плей-офф он набрал 377 (129+248) очков.