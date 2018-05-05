"Большое спасибо за все!" Коварж попрощался с Магнитогорском

Нападающий Ян Коварж в своем Инстаграме попрощался с магнитогорским "Металлургом". Ранее сообщалось, что чешский форвард намерен продолжить карьеру в НХЛ.
"Магнитогорск! Большое, большое спасибо за все! Здесь самый лучший коллектив и самые преданные болельщики!" – написал Коварж.
28-летний хоккеист всю карьеру в КХЛ провел в "Магнитке". В 368 матчах регулярного чемпионата и плей-офф он набрал 377 (129+248) очков.
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ropkomarov
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12:00
Дон_Румата
У лисят из забивающих остались только Мозякин и Кошечкин.))
11:15