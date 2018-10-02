Боб Хартли: "Ковальчук не был эгоистом"

Обладатель Кубка Стэнли-2001, главный тренер "Авангарда" Боб Хартли в интервью "СЭ" отметил, что Илья Ковальчук не является эгоистом. Ранее они вместе работали в "Атланте".

– Есть тренеры, которые не дают своим игрокам права на ошибку. И есть те, кто закладывает в систему риск, поскольку креатив подразумевает ошибки. Вы к какому типу относитесь?

– Я всегда говорю своим игрокам: "Допускайте ошибки". Допускайте, потому что я тренирую уже 26-27 лет, и никогда не видел безошибочной игры. Я не верю в то, что возможно не ошибаться. Потому что хоккей – слишком быстрый вид спорта. Во время матча происходит столько разменов по позициям, столько всего происходит, шайба летает по площадке на огромной скорости. Иногда игра идет 6-7 минут без остановок. Поэтому всегда будут ментальные ошибки, физические ошибки, но это необходимо принять, пусть многие тренеры так и не делают. Если ты играешь на команду, если принимаешь систему – ошибайся, пробуя что-то необычное, я только за. Но я ненавижу эгоистичных игроков. У которых только "я, я, я". С такими невозможно побеждать. Побеждаешь ты за счет командных игроков. Но даже они будут допускать ошибки. Если вся жизнь – это черед ошибок, то как хоккей может их не содержать? Это невозможно! Только упрямые этого не понимают. А я принимаю этот факт. И никогда не буду сажать игрока на лавку за ошибку. Только за отсутствие дисциплины или несоответствие командной системе.

– Разве Илья Ковальчук не был эгоистичным игроком в начале своей карьеры?

– Он никогда не выпячивал свое "я". Он не был эгоистом. И я никогда не сажал его на лавку из-за ошибок. (Игорь Еронко)

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