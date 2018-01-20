"Барыс": "Расторжение контракта с Веем не связано с его отказом от казахстанского паспорта"

"Барыс" на своем официальном сайте опубликовал заявление "Цюриха" о расторжение контракта нападающего Линдена Вея и казахстанского клуба. Ранее в СМИ сообщалось, что клуб расстался с игроком, так как он отказался принимать гражданство Казахстана и выступаь за национальную сборную.

"Прекращение трудовых отношений между игроком Линденом Вей и его бывшим клубом "Барыс" не является отказом от казахстанского паспорта и, следовательно, выступлений за сборную Казахстана, а исключительно взаимным соглашением двух сторон (клуба и игрока), то есть прекращением трудового договора. "Цюрих" приносит извинения "Барысу" за любые недоразумения, особенно президенту и руководству", – говорится в сообщении на сайте швейцарского клуба.

Напомним, что 26-летний форвард является лучшим бомбардиром астанинцев – в 50 матчах он набрал 52 (17+35) очков.