"Барыс" переиграл "Югру"

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Барыс" в гостях обыграл "Югру" со счетом 5:2. В составе победителей по разу отличились Талгат Жайлауов, Константин Пушкарев, Мэтт Фраттин, Владимир Маркелов и Никита Михайлис, за хозяев забили Илья Шипов и Максим Пестушко.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Югра" (Ханты-Мансийск) - "Барыс" (Астана) - 2:5 (0:4, 2:1, 0:0)
Голы: Жайлауов - 4 (Сан-Пьер), 1:06 - 0:1. Пушкарев - 6 (бол., Сауторн, Сан-Пьер), 5:14 - 0:2. Фраттин - 6 (бол., Савченко, Сан-Пьер), 18:33 - 0:3. Маркелов - 3, 19:40 - 0:4. Михайлис - 5 (Никулин), 33:17 - 0:5. Шипов - 1 (бол., Штайнох, Савинайнен), 37:21 - 1:5. Пестушко - 3 (бол., Шулаков), 38:15 - 2:5.
Вратари: Проскуряков (Фокин, 5:14) - Карлссон.
Штраф: 10 - 35.Броски: 48 (11+26+11) - 19 (10+5+4).
Судьи: Кислов, Фатеев.
12 октября. Ханты-Мансийск. "Арена Югра".
Дополнительная информация
- Барыс
- Югра
- Константин Пушкарев
- Талгат Жайлауов
- Илья Шипов
- Владимир Маркелов
- Никита Михайлис
- Мэтт Фраттин