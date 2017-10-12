19:13 | Хоккей — КХЛ

"Барыс" переиграл "Югру"


В матче регулярного чемпионата КХЛ "Барыс" в гостях обыграл "Югру" со счетом 5:2. В составе победителей по разу отличились Талгат Жайлауов, Константин ПушкаревМэтт ФраттинВладимир Маркелов и Никита Михайлис, за хозяев забили Илья Шипов и Максим Пестушко.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Югра" (Ханты-Мансийск) - "Барыс" (Астана) - 2:5 (0:4, 2:1, 0:0)

Голы: Жайлауов - 4 (Сан-Пьер), 1:06 - 0:1. Пушкарев - 6 (бол., Сауторн, Сан-Пьер), 5:14 - 0:2. Фраттин - 6 (бол., Савченко, Сан-Пьер), 18:33 - 0:3. Маркелов - 3, 19:40 - 0:4. Михайлис - 5 (Никулин), 33:17 - 0:5. Шипов - 1 (бол., Штайнох, Савинайнен), 37:21 - 1:5. Пестушко - 3 (бол., Шулаков), 38:15 - 2:5.

Вратари: Проскуряков (Фокин, 5:14) - Карлссон.

Штраф: 10 - 35.Броски: 48 (11+26+11) - 19 (10+5+4).

Судьи: Кислов, Фатеев.

12 октября. Ханты-Мансийск. "Арена Югра".

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/chl/2017-2018/

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