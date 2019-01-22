В Екатеринбурге установлен новый рекорд КХЛ

Голкипер "Автомобилиста" Якуб Коварж в матче регулярного чемпионата КХЛ против "Трактора" (3:0) одержал 34-ю победу в нынешнем сезоне.
Чешский вратарь установил новый рекорд лиги, превзойдя результат финна Карри Ряме, который в сезоне-2010/11 привел омский "Авангард" к 33 победам. При этом Коварж провел всего 41 игру, тогда как Ряме для рекорда понадобилось 44 встречи, а Василий Кошечкин в каждом из своих сезонов с 30 победами выходил на площадку по 51 разу.
Лидеры КХЛ по победам в одном сезоне
|
Вратарь
|
Сезон
|
Клуб
|
Матчи
|
Победы
|
Якуб Коварж
|
2018/19
|
Автомобилист
|
41
|
34
|
Карри Ряме
|
2010/11
|
Йокерит
|
44
|
33
|
Василий Кошечкин
|
2014/15
|
Металлург Мг
|
51
|
32
|
Василий Кошечкин
|
2013/14
|
Металлург Мг
|
51
|
30
|
Роберт Эш
|
2009/10
|
СКА
|
42
|
29
|
Майкл Гарнетт
|
2011/12
|
Трактор
|
45
|
29
|
Георгий Гелашвили
|
2008/09
|
Локомотив
|
50
|
29
|
Никлас Сведберг
|
2015/16
|
Салават Юлаев
|
53
|
29
В списке самых побеждающих голкиперов в истории КХЛ Коварж, приехавший в Екатеринбург в 2013 году, занимает шестое место, уступая четырем вратарям-гвардейцам КХЛ и Майклу Гарнетту, проведшему в КХЛ девять сезонов. В этом сезоне чех свое положение не улучшит, а вот в следующем он не только обгонит Гарнетта, но и может посягнуть на позиции Станислава Галимова. Правда, для этого клубу Коваржа нужно выдать сезон под стать нынешнему.
Самые побеждающие вратари в истории КХЛ
|
Вратарь
|
Клубы
|
Сезоны
|
Матчи
|
Победы
|
Василий Кошечкин
|
Лада, Металлург Мг, Северсталь
|
2008-н.в.
|
484
|
237
|
Константин Барулин
|
ЦСКА, Атлант, Ак Барс, Авангард, ХК Сочи
|
2008-н.в.
|
442
|
204
|
Александр Еременко
|
Салават Юлаев, Динамо М
|
2008-н.в.
|
339
|
195
|
Станислав Галимов
|
Ак Барс, Атлант, ЦСКА, Торпедо
|
2008-н.в.
|
285
|
153
|
Майкл Гарнетт
|
ХК МВД, Динамо М, Трактор, Слован, Медвешчак
|
2008-2017
|
328
|
146
|
Якуб Коварж
|
Автомобилист, Северсталь
|
2013-н.в.
|
293
|
134
|
Илья Проскуряков
|
Металлург Мг, ЦСКА, Трактор, Адмирал, Торпедо, Югра
|
2008-2018
|
313
|
129
|
Хенрик Карлссон
|
Авангард, Йокерит, Барыс
|
2013-н.в.
|
216
|
114
"Сухарь" в матче с "Трактором" оказался для Коваржа седьмым в нынешнем сезоне. Результат очень мощный и близкий к личному рекорду (восемь – в сезоне-2014/15), но невыдающийся по меркам этого года. Например, швед Ларс Юханссон "засушил" девять встреч, а молодое трио Илья Сорокин – Игорь Шестеркин – Илья Коновалов – по восемь. В общем зачете 30-летний чех поднялся на шестую позицию, обойдя Алексея Мурыгина. Правда, рекордсмен Василий Кошечкин опережает его более чем в два раза. (Кирилл Бурдаков)
Лидеры по сухим матчам в истории КХЛ
|
Вратарь
|
Клубы
|
Сезоны
|
Матчи
|
Сухие матчи
|
Василий Кошечкин
|
Лада, Металлург Мг, Северсталь
|
2008-н.в.
|
484
|
62
|
Александр Еременко
|
Салават Юлаев, Динамо М
|
2008-н.в.
|
339
|
43
|
Константин Барулин
|
ЦСКА, Атлант, Ак Барс, Авангард, ХК Сочи
|
2008-н.в.
|
442
|
41
|
Станислав Галимов
|
Ак Барс, Атлант, ЦСКА, Торпедо
|
2008-н.в.
|
285
|
38
|
Илья Сорокин
|
Металлург Нк, ЦСКА
|
2012-н.в.
|
196
|
32
|
Якуб Коварж
|
Автомобилист, Северсталь
|
2013-н.в.
|
293
|
28
|
Алексей Мурыгин
|
Амур, Металлург Мг, Локомотив, Авангард
|
2009-н.в.
|
266
|
27
|
Игорь Шестеркин
|
Спартак, СКА
|
2013-н.в.
|
112
|
25
|
Илья Проскуряков
|
Металлург Мг, ЦСКА, Трактор, Адмирал, Торпедо, Югра
|
2008-2018
|
313
|
25