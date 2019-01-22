В Екатеринбурге установлен новый рекорд КХЛ

Голкипер "Автомобилиста" Якуб Коварж в матче регулярного чемпионата КХЛ против "Трактора" (3:0) одержал 34-ю победу в нынешнем сезоне.

Чешский вратарь установил новый рекорд лиги, превзойдя результат финна Карри Ряме, который в сезоне-2010/11 привел омский "Авангард" к 33 победам. При этом Коварж провел всего 41 игру, тогда как Ряме для рекорда понадобилось 44 встречи, а Василий Кошечкин в каждом из своих сезонов с 30 победами выходил на площадку по 51 разу.

Лидеры КХЛ по победам в одном сезоне

Вратарь Сезон Клуб Матчи Победы Якуб Коварж 2018/19 Автомобилист 41 34 Карри Ряме 2010/11 Йокерит 44 33 Василий Кошечкин 2014/15 Металлург Мг 51 32 Василий Кошечкин 2013/14 Металлург Мг 51 30 Роберт Эш 2009/10 СКА 42 29 Майкл Гарнетт 2011/12 Трактор 45 29 Георгий Гелашвили 2008/09 Локомотив 50 29 Никлас Сведберг 2015/16 Салават Юлаев 53 29

В списке самых побеждающих голкиперов в истории КХЛ Коварж, приехавший в Екатеринбург в 2013 году, занимает шестое место, уступая четырем вратарям-гвардейцам КХЛ и Майклу Гарнетту, проведшему в КХЛ девять сезонов. В этом сезоне чех свое положение не улучшит, а вот в следующем он не только обгонит Гарнетта, но и может посягнуть на позиции Станислава Галимова. Правда, для этого клубу Коваржа нужно выдать сезон под стать нынешнему.

Самые побеждающие вратари в истории КХЛ

Вратарь Клубы Сезоны Матчи Победы Василий Кошечкин Лада, Металлург Мг, Северсталь 2008-н.в. 484 237 Константин Барулин ЦСКА, Атлант, Ак Барс, Авангард, ХК Сочи 2008-н.в. 442 204 Александр Еременко Салават Юлаев, Динамо М 2008-н.в. 339 195 Станислав Галимов Ак Барс, Атлант, ЦСКА, Торпедо 2008-н.в. 285 153 Майкл Гарнетт ХК МВД, Динамо М, Трактор, Слован, Медвешчак 2008-2017 328 146 Якуб Коварж Автомобилист, Северсталь 2013-н.в. 293 134 Илья Проскуряков Металлург Мг, ЦСКА, Трактор, Адмирал, Торпедо, Югра 2008-2018 313 129 Хенрик Карлссон Авангард, Йокерит, Барыс 2013-н.в. 216 114

"Сухарь" в матче с "Трактором" оказался для Коваржа седьмым в нынешнем сезоне. Результат очень мощный и близкий к личному рекорду (восемь – в сезоне-2014/15), но невыдающийся по меркам этого года. Например, швед Ларс Юханссон "засушил" девять встреч, а молодое трио Илья Сорокин – Игорь Шестеркин – Илья Коновалов – по восемь. В общем зачете 30-летний чех поднялся на шестую позицию, обойдя Алексея Мурыгина. Правда, рекордсмен Василий Кошечкин опережает его более чем в два раза. (Кирилл Бурдаков)

Лидеры по сухим матчам в истории КХЛ

Вратарь Клубы Сезоны Матчи Сухие матчи Василий Кошечкин Лада, Металлург Мг, Северсталь 2008-н.в. 484 62 Александр Еременко Салават Юлаев, Динамо М 2008-н.в. 339 43 Константин Барулин ЦСКА, Атлант, Ак Барс, Авангард, ХК Сочи 2008-н.в. 442 41 Станислав Галимов Ак Барс, Атлант, ЦСКА, Торпедо 2008-н.в. 285 38 Илья Сорокин Металлург Нк, ЦСКА 2012-н.в. 196 32 Якуб Коварж Автомобилист, Северсталь 2013-н.в. 293 28 Алексей Мурыгин Амур, Металлург Мг, Локомотив, Авангард 2009-н.в. 266 27 Игорь Шестеркин Спартак, СКА 2013-н.в. 112 25 Илья Проскуряков Металлург Мг, ЦСКА, Трактор, Адмирал, Торпедо, Югра 2008-2018 313 25

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