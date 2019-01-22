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В Екатеринбурге установлен новый рекорд КХЛ

Якуб Коварж. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Якуб Коварж. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Голкипер "Автомобилиста" Якуб Коварж в матче регулярного чемпионата КХЛ против "Трактора" (3:0) одержал 34-ю победу в нынешнем сезоне.

Чешский вратарь установил новый рекорд лиги, превзойдя результат финна Карри Ряме, который в сезоне-2010/11 привел омский "Авангард" к 33 победам. При этом Коварж провел всего 41 игру, тогда как Ряме для рекорда понадобилось 44 встречи, а Василий Кошечкин в каждом из своих сезонов с 30 победами выходил на площадку по 51 разу.

Лидеры КХЛ по победам в одном сезоне

Вратарь

Сезон

Клуб

Матчи

Победы

Якуб Коварж

2018/19

Автомобилист

41

34

Карри Ряме

2010/11

Йокерит

44

33

Василий Кошечкин

2014/15

Металлург Мг

51

32

Василий Кошечкин

2013/14

Металлург Мг

51

30

Роберт Эш

2009/10

СКА

42

29

Майкл Гарнетт

2011/12

Трактор

45

29

Георгий Гелашвили

2008/09

Локомотив

50

29

Никлас Сведберг

2015/16

Салават Юлаев

53

29

В списке самых побеждающих голкиперов в истории КХЛ Коварж, приехавший в Екатеринбург в 2013 году, занимает шестое место, уступая четырем вратарям-гвардейцам КХЛ и Майклу Гарнетту, проведшему в КХЛ девять сезонов. В этом сезоне чех свое положение не улучшит, а вот в следующем он не только обгонит Гарнетта, но и может посягнуть на позиции Станислава Галимова. Правда, для этого клубу Коваржа нужно выдать сезон под стать нынешнему.

Самые побеждающие вратари в истории КХЛ

Вратарь

Клубы

Сезоны

Матчи

Победы

Василий Кошечкин

Лада, Металлург Мг, Северсталь

2008-н.в.

484

237

Константин Барулин

ЦСКА, Атлант, Ак Барс, Авангард, ХК Сочи

2008-н.в.

442

204

Александр Еременко

Салават Юлаев, Динамо М

2008-н.в.

339

195

Станислав Галимов

Ак Барс, Атлант, ЦСКА, Торпедо

2008-н.в.

285

153

Майкл Гарнетт

ХК МВД, Динамо М, Трактор, Слован, Медвешчак

2008-2017

328

146

Якуб Коварж

Автомобилист, Северсталь

2013-н.в.

293

134

Илья Проскуряков

Металлург Мг, ЦСКА, Трактор, Адмирал, Торпедо, Югра

2008-2018

313

129

Хенрик Карлссон

Авангард, Йокерит, Барыс

2013-н.в.

216

114

"Сухарь" в матче с "Трактором" оказался для Коваржа седьмым в нынешнем сезоне. Результат очень мощный и близкий к личному рекорду (восемь – в сезоне-2014/15), но невыдающийся по меркам этого года. Например, швед Ларс Юханссон "засушил" девять встреч, а молодое трио Илья СорокинИгорь ШестеркинИлья Коновалов – по восемь. В общем зачете 30-летний чех поднялся на шестую позицию, обойдя Алексея Мурыгина. Правда, рекордсмен Василий Кошечкин опережает его более чем в два раза. (Кирилл Бурдаков)

 

Лидеры по сухим матчам в истории КХЛ

Вратарь

Клубы

Сезоны

Матчи

Сухие матчи

Василий Кошечкин

Лада, Металлург Мг, Северсталь

2008-н.в.

484

62

Александр Еременко

Салават Юлаев, Динамо М

2008-н.в.

339

43

Константин Барулин

ЦСКА, Атлант, Ак Барс, Авангард, ХК Сочи

2008-н.в.

442

41

Станислав Галимов

Ак Барс, Атлант, ЦСКА, Торпедо

2008-н.в.

285

38

Илья Сорокин

Металлург Нк, ЦСКА

2012-н.в.

196

32

Якуб Коварж

Автомобилист, Северсталь

2013-н.в.

293

28

Алексей Мурыгин

Амур, Металлург Мг, Локомотив, Авангард

2009-н.в.

266

27

Игорь Шестеркин

Спартак, СКА

2013-н.в.

112

25

Илья Проскуряков

Металлург Мг, ЦСКА, Трактор, Адмирал, Торпедо, Югра

2008-2018

313

25

КХЛ: результаты матчей, календарь игр и турнирные таблицы

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