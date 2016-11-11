"Автомобилист" сломил сопротивление "Медвешчака"

"Автомобилист" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл "Медвешчак" (3:2). Дублем в составе победителей отметился нападающий Артем Гареев. Эта победа стала для команды из Екатеринбурга четвертой в шестиматчевой истории противостояния соперников в Континентальной хоккейной лиге. "Автомомбилист" продлил серию поражений "Медвешчака" в регулярном чемпионате до шести игр.





КХЛ

Регулярный чемпионат

"Автомобилист" (Екатеринбург) - "Медвешчак" (Загреб) - 3:2 (0:0, 1:0, 2:2)

Голы: Голышев - 4 (Симаков, Тичар), 30:07 - 1:0. Гареев - 4 (бол., Андерсен, Коукал), 46:34 - 2:0. Гареев - 5 (Михнов, Василевский), 49:21 - 3:0. Макмиллан - 7 (бол., Крейчик, Безина), 55:59 - 3:1. Макмиллан - 8 (бол.), 59:18 - 3:2.

Вратари: Сохатский - Гарнетт (54:42 - 55:59, 57:38 - 59:18, 59:24 - 59:28, 59:38).

Штраф: 12 - 12.

Броски: 29 (8+11+10) - 35 (9+12+14).

Судьи: Букин, Ержабек.

11 ноября. Екатеринбург. КРК "Уралец".