"Автомобилист" разгромил "Барыс"

"Автомобилист" с разгромным счетом победил "Барыс" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 7:2. Дублями в составе екатеринбургского клуба отметились нападающие Стефан Да Коста и Найджел Доус.

"Автомобилист" набрал 57 очков и закрепился на первом месте на Востоке. "Барыс" с 44 баллами располагается на пятой строчке.

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"Барыс" (Астана) - "Автомобилист" (Екатеринбург) - 2:7 (0:2, 1:2, 1:3)

Голы: Да Коста - 14 (Доус, Голышев), 8:34 - 0:1. Кучерявенко - 6 (Миловзоров), 15:23 - 0:2. Акользин - 3 (Даллмэн), 34:23 - 1:2. Доус - 16 (Бодров, Голышев), 35:51 - 1:3. Голышев - 13 (бол., Доус, Да Коста), 36:24 - 1:4. Да Коста - 15 (Доус, Голышев), 42:56 - 1:5. Гареев - 2, 44:25 - 1:6. Доус - 17 (бол., Да Коста, Вишневский), 48:05 - 1:7. Валк - 7 (Михайлис), 57:57 - 2:7.

Вратари: Граховина (Карлссон, 44:25) - Коварж.

Штраф: 6 - 6.

Броски: 41 (14+15+12) - 26 (11+5+10).

Судьи: Наумов, Рогачев.

1 декабря. Астана. "Барыс-Арена".

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