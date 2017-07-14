"Автомобилист" подписал контракты с Иониным и Кобелевым

Нападающий Владимир Ионин стал игроком "Автомобилиста", сообщает официальный сайт клуба. Двусторонний контракт с 22-летним игроком рассчитан на один год. Минувший сезон он провел в новокузнецком "Металлурге", сыграл в 16 встречах в регулярном чемпионате КХЛ и отметился одной результативной передачей.

Состав "Автомобилиста" также пополнил защитник Роман Кобелев. Двустороннее соглашение с 24-летним хоккеистом также действует до конца следующего сезона. В прошлом сезоне он записал на свой счет 8 (1+7) очков в 60 матчах ВХЛ за "Динамо" из Балашихи. В составе подмосковного клуба он завоевал Братину.