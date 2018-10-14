"Автомобилист" обыграл "Салават Юлаев". У клуба - 18 побед подряд

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Автомобилист" выиграл у "Салавата Юлаева" (1:0). Единственный гол в активе Евгения Грачева.

С 36 очками "Автомобилист" занимает первое место на Востоке. Со старта сезона клуб выиграл 18 матчей подряд. "Салават" на четвертом месте - 23 очка.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Автомобилист" (Екатеринбург) - "Салават Юлаев" (Уфа) - 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

Гол: Грачев - 2 (Гуркин, Вишневский), 8:03 - 1:0.

Вратари: Коварж - Метсола (58:32).

Штраф: 4 - 4.

Броски: 28 (7+9+12) - 33 (12+6+15).

Судьи: Оленин, Ромасько.

14 октября. Екатеринбург. КРК "Уралец".

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