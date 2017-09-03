"Автомобилист" обыграл "Адмирал"

"Автомобилист" на своем льду в матче регулярного чемпионата КХЛ победил "Адмирал" (4:1). Для гостей это пятое поражение в шестой встрече на старте турнира.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Автомобилист" (Екатеринбург) - "Адмирал" (Владивосток) - 4:1 (2:1, 0:0, 2:0)

Голы: Голышев - 2 (Крикунов), 1:24 - 1:0. Гареев - 1 (Торченюк, Трямкин), 12:18 - 2:0. Казаков - 1 (Жафяров), 15:31 - 2:1. Чесалин - 1 (Симаков, Тичар), 50:36 - 3:1. Бек - 2 (мен., п.в., Паре), 59:44 - 4:1.

Вратари: Коварж - Налимов (58:20 - 59:44).

Штраф: 16 - 10.

Броски: 35 (16+11+8) - 25 (7+9+9).

Судьи: Акузовский, Щенев.

3 сентября. Екатеринбург. КРК "Уралец".