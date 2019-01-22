"Автомобилист" дома обыграл "Трактор"

"Автомобилист" выиграл у "Трактора" (3:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Найджел Доус, Франсис Паре и Алексей Василевский. "Автомобилист" набрал 81 очко и лидирует в Восточной конференции. У "Трактора" 51 очко и восьмая позиция.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Автомобилист" (Екатеринбург) - "Трактор" (Челябинск) - 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)

Голы: Доус - 24 (Мамкин, Да Коста), 16:14 - 1:0. Паре - 16 (Доус, Секстон), 22:18 - 2:0. Василевский - 5 (бол., Доус, Да Коста), 32:18 - 3:0.

Вратари: Коварж - Демченко.

Штраф: 4 - 4.

Броски: 26 (6+11+9) - 22 (4+9+9).

Судьи: Гашилов, Овчинников.

22 января. Екатеринбург. КРК "Уралец"

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