19:01 1 марта | Хоккей — КХЛ

"Авангард" вышел в плей-офф КХЛ, "Сибирь" - нет

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"Авангард" в последний день регулярного чемпионата КХЛ в гостях обыграл "Барыс" (4:3) и вышел в плей-офф. При счете 3:3 в концовке встречи омичи сняли вратаря и забросили победную шайбу.

"Авангард" занял седьмое место в Восточной конференции, "Амур" - восьмое, "Сибирь" - только девятое.

Кто выйдет в плей-офф КХЛ. Последний день "регулярки". Live!

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Барыс" (Астана) - "Авангард" (Омск) - 3:4 (3:1, 0:2, 0:1)

Голы: Семенов - 12 (бол., Медведев, Михеев), 3:08 - 0:1. Маклюков - 3 (Михайлис, Дитц), 7:35 - 1:1. Кучин - 1 (Старченко, Доус), 9:26 - 2:1. Евдокимов - 2 (бол., Маклюков), 19:32 - 3:1. Файзуллин - 4 (Медведев, Чудинов), 26:48 - 3:2. Семенов - 13 (бол., Кугрышев, Медведев), 34:27 - 3:3. Кошелев - 8 (Минеев, Чудинов), 59:00 - 3:4.

Вратари: Карлссон (59:31) - Шилин (Фурх, 9:26, 58:26 - 59:00).

Штраф: 10 - 4.

Броски: 15 (5+6+4) - 31 (8+10+13).

Судьи: Гофман, Оскирко.

1 марта. Астана. "Барыс-Арена".

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/chl/2017-2018/

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (11)
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frisovasiliyy

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02:07

индеец_Джо

"наши походу слили матч. сибири так и надо"...rake, вам такие заявы утешительны, если учесть , что "Сибирь" поимела "Барыс" во всех 4-х играх в основное время.

02:04

redgy

yspesh4 Интересные кэфы у буков были.------ Не следил, расскажи плз)

20:32 1 марта

yspesh4

Интересные кэфы у буков были.

20:07 1 марта

ABMSIB

redgy Забавный эпизод с четвертым голом Барыса, при счете 3-2 в их пользу) После первого просмотра гол Доуса засчитывают, но тут же второй просмотр и гол не засчитывают)) понятно, что причины просмотра разные, но в первый раз нельзя было сразу все нарушения посмотреть??) аналогичный случай был в игре Авангарда с Сибирью в январе, тогда в итоге благодаря неоднократному просмотру шайбы в пользу Нска сложилось - непривычно кнч.

19:43 1 марта

konstantin sh

А Сибири дорого ничейка в основное время в Омске позавчера обошлась. Иногда нужно играть на победу, все или ничего, а не вату катать.

19:18 1 марта

redgy

Забавный эпизод с четвертым голом Барыса, при счете 3-2 в их пользу) После первого просмотра гол Доуса засчитывают, но тут же второй просмотр и гол не засчитывают)) понятно, что причины просмотра разные, но в первый раз нельзя было сразу все нарушения посмотреть??)

19:15 1 марта

konstantin sh

Второе чудо на льду за 5 дней! Авангард - удачи в плей-офф!!!

19:13 1 марта

зритель1

С Уфой интересно будет.

19:08 1 марта

rake

наши походу слили матч. сибири так и надо

19:05 1 марта

sheitan

Болею за "Авангард", но сегодня был за "Сибирь", т.к. Омск не заслужил ни капли выступать в плей-офф. Обидно за Новосиб..

19:05 1 марта

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