"Авангард" вышел в плей-офф КХЛ, "Сибирь" - нет

"Авангард" в последний день регулярного чемпионата КХЛ в гостях обыграл "Барыс" (4:3) и вышел в плей-офф. При счете 3:3 в концовке встречи омичи сняли вратаря и забросили победную шайбу.

"Авангард" занял седьмое место в Восточной конференции, "Амур" - восьмое, "Сибирь" - только девятое.

Кто выйдет в плей-офф КХЛ. Последний день "регулярки". Live!

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Барыс" (Астана) - "Авангард" (Омск) - 3:4 (3:1, 0:2, 0:1)

Голы: Семенов - 12 (бол., Медведев, Михеев), 3:08 - 0:1. Маклюков - 3 (Михайлис, Дитц), 7:35 - 1:1. Кучин - 1 (Старченко, Доус), 9:26 - 2:1. Евдокимов - 2 (бол., Маклюков), 19:32 - 3:1. Файзуллин - 4 (Медведев, Чудинов), 26:48 - 3:2. Семенов - 13 (бол., Кугрышев, Медведев), 34:27 - 3:3. Кошелев - 8 (Минеев, Чудинов), 59:00 - 3:4.

Вратари: Карлссон (59:31) - Шилин (Фурх, 9:26, 58:26 - 59:00).

Штраф: 10 - 4.

Броски: 15 (5+6+4) - 31 (8+10+13).

Судьи: Гофман, Оскирко.

1 марта. Астана. "Барыс-Арена".