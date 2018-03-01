"Авангард" вышел в плей-офф КХЛ, "Сибирь" - нет

"Авангард" в последний день регулярного чемпионата КХЛ в гостях обыграл "Барыс" (4:3) и вышел в плей-офф. При счете 3:3 в концовке встречи омичи сняли вратаря и забросили победную шайбу.
"Авангард" занял седьмое место в Восточной конференции, "Амур" - восьмое, "Сибирь" - только девятое.
Кто выйдет в плей-офф КХЛ. Последний день "регулярки". Live!
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Барыс" (Астана) - "Авангард" (Омск) - 3:4 (3:1, 0:2, 0:1)
Голы: Семенов - 12 (бол., Медведев, Михеев), 3:08 - 0:1. Маклюков - 3 (Михайлис, Дитц), 7:35 - 1:1. Кучин - 1 (Старченко, Доус), 9:26 - 2:1. Евдокимов - 2 (бол., Маклюков), 19:32 - 3:1. Файзуллин - 4 (Медведев, Чудинов), 26:48 - 3:2. Семенов - 13 (бол., Кугрышев, Медведев), 34:27 - 3:3. Кошелев - 8 (Минеев, Чудинов), 59:00 - 3:4.
Вратари: Карлссон (59:31) - Шилин (Фурх, 9:26, 58:26 - 59:00).
Штраф: 10 - 4.
Броски: 15 (5+6+4) - 31 (8+10+13).
Судьи: Гофман, Оскирко.
1 марта. Астана. "Барыс-Арена".
frisovasiliyy
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02:07
индеец_Джо
"наши походу слили матч. сибири так и надо"...rake, вам такие заявы утешительны, если учесть , что "Сибирь" поимела "Барыс" во всех 4-х играх в основное время.
02:04
redgy
yspesh4 Интересные кэфы у буков были.------ Не следил, расскажи плз)
20:32 1 марта
yspesh4
Интересные кэфы у буков были.
20:07 1 марта
ABMSIB
redgy Забавный эпизод с четвертым голом Барыса, при счете 3-2 в их пользу) После первого просмотра гол Доуса засчитывают, но тут же второй просмотр и гол не засчитывают)) понятно, что причины просмотра разные, но в первый раз нельзя было сразу все нарушения посмотреть??) аналогичный случай был в игре Авангарда с Сибирью в январе, тогда в итоге благодаря неоднократному просмотру шайбы в пользу Нска сложилось - непривычно кнч.
19:43 1 марта
konstantin sh
А Сибири дорого ничейка в основное время в Омске позавчера обошлась. Иногда нужно играть на победу, все или ничего, а не вату катать.
19:18 1 марта
redgy
Забавный эпизод с четвертым голом Барыса, при счете 3-2 в их пользу) После первого просмотра гол Доуса засчитывают, но тут же второй просмотр и гол не засчитывают)) понятно, что причины просмотра разные, но в первый раз нельзя было сразу все нарушения посмотреть??)
19:15 1 марта
konstantin sh
Второе чудо на льду за 5 дней! Авангард - удачи в плей-офф!!!
19:13 1 марта
зритель1
С Уфой интересно будет.
19:08 1 марта
rake
наши походу слили матч. сибири так и надо
19:05 1 марта
sheitan
Болею за "Авангард", но сегодня был за "Сибирь", т.к. Омск не заслужил ни капли выступать в плей-офф. Обидно за Новосиб..
19:05 1 марта