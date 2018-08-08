"Авангард" в предстоящем сезоне будет проводить домашние матчи на арене в Балашихе

Председатель Совета директоров "Авангарда" Александр Крылов заявил, что клуб в новом сезоне будет выступать на "Арене Балашихе".

- Где будет играть "Авангард"?

- Как вы знаете, ситуация с обеими аренами в Омске на данный момент не позволяет нашей команде начать сезон на домашнем льду. Клубу пришлось искать варианты переезда, последние несколько недель мы плотно занимались этим вопросом. Осмотрели арены, в том числе в Красноярске, в Мытищах, в Балашихе, провели сравнительный анализ и пришли к выводу, что именно Балашиха станет для "Авангарда" оптимальным варантом.

"Арена Балашиха" рассчитана на 5,5 тысяч мест.