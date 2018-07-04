09:56 | Хоккей — КХЛ

"Авангард" сыграет с "Нефтехимиком" в первом домашнем матче сезона


"Авангард" проведет первый домашний матч нового сезона против "Нефтехимика", информирует официальный Твиттер омского клуба.  Игра состоится 10 сентября.

Соскучились по хоккею? Мы - очень! Первая ДОМАШНЯЯ игра состоится 10 сентября! Наш соперник - "Нефтехимик". Скорее бы! - сообщается в Твиттере "Авангарда".

Отметим, что в комментариях под этой записью представители официального Твиттера "Нефтехимика" написали "заглянем на огонек".  

 

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