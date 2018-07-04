"Авангард" сыграет с "Нефтехимиком" в первом домашнем матче сезона

"Авангард" проведет первый домашний матч нового сезона против "Нефтехимика", информирует официальный Твиттер омского клуба. Игра состоится 10 сентября.

- Соскучились по хоккею? Мы - очень! Первая ДОМАШНЯЯ игра состоится 10 сентября! Наш соперник - "Нефтехимик". Скорее бы! - сообщается в Твиттере "Авангарда".