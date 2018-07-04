"Авангард" сыграет с "Нефтехимиком" в первом домашнем матче сезона

"Авангард" проведет первый домашний матч нового сезона против "Нефтехимика", информирует официальный Твиттер омского клуба. Игра состоится 10 сентября.
- Соскучились по хоккею? Мы - очень! Первая ДОМАШНЯЯ игра состоится 10 сентября! Наш соперник - "Нефтехимик". Скорее бы! - сообщается в Твиттере "Авангарда".
Соскучились по хоккею? Мы - очень! 😄– ХК Авангард (@hcavangardomsk) 4 июля 2018 г.
Первая ДОМАШНЯЯ игра состоится 10 сентября! Наш соперник - "Нефтехимик" 🐺
Скорее бы! ✊ pic.twitter.com/EB4QXR2ko2
Отметим, что в комментариях под этой записью представители официального Твиттера "Нефтехимика" написали "заглянем на огонек".
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