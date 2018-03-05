"Авангард" разгромил "Салават" во втором матче серии, Петерссон оформил хет-трик

"Авангард" в гостях обыграл "Салават Юлаев" со счетом 7:2 во втором матче серии плей-офф Кубка Гагарина. Счет в серии стал равный, 1-1.
Отметим, что в составе победителей три шайбы забросил Андре Петерссон, по голу забили Ансель Галимов, Петр Хохряков, Михаил Фисенко и Семен Кошелев. Отметим, что первые два гола в ворота соперника омичи забили за 9 секунд.
У "Салавата" отличились Григорий Панин и Владимир Ткачев. В начале третьего периода, при счете 2:5 Андрей Кареев заменил Ивана Налимова в воротах уфимцев. Через 5 секунд после старта периода удаление до конца матча получил Линус Умарк за удар соперника клюшкой.
КХЛ
Восточная конференция
1/4 финала
Второй матч
"Салават Юлаев" (Уфа) – "Авангард" (Омск) – 2:7 (0:2, 2:3, 0:2)
Голы: Петерссон - 1 (Березин), 15:24 - 0:1. Галимов - 2 (Мартынов, Стась), 15:33 - 0:2. Петерссон - 2 (Перселл, Березин), 28:38 - 0:3. Панин - 1 (Умарк, Ларсен), 29:26 - 1:3. Ткачев - 1 (бол.), 30:31 - 2:3. Хохряков - 2 (Минеев), 31:18 - 2:4. Фисенко - 1 (Кугрышев), 36:21 - 2:5. Петерссон - 3 (бол.), 42:45 - 2:6. Кошелев - 1 (Чудинов), 46:12 - 2:7.
Вратари: Налимов (29:02 - 29:26. Кареев, 40:00) - Фурх.
Штраф: 33 - 16.
Броски: 34 (15+13+6) - 34 (11+11+12).
Судьи: Беляев, Гашилов.
5 марта. Уфа. "Уфа Арена".
Счет в серии: 1-1
- Салават Юлаев
- Авангард Омск
- Григорий Панин
- Петр Хохряков
- Линус Умарк
- Андре Петерссон
- Владимир Ткачев (Салават Юлаев)
- Михаил Фисенко
- Ансель Галимов
- Семен Кошелев
- Иван Налимов
- Андрей Кареев
ABMSIB
В Омске не будет 19 шайб, будет даже очень засушливо, я топлю за Аву!!
20:31
ion
Кстати да, с нервами надо что-то делать. Умарка желательно матчей на 5 отправить отдыхать.
20:27
Sn0w
Серия-то веселая, но в этом матче очень не понравились легионеры Салавата. Не просто грубили, а пытались натурально травмировать соперников. Такой хоккей нам не нужен (
20:15
sheitan
Весёлая серия получается)
19:26