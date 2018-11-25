"Авангард" подписал Богдана Якимова

"Авангард" заключил контракт сроком до конца сезона с 24-летним форвардом Богданом Якимовым, информирует официальный сайт клуба.

В текущем сезоне нападающий провел 27 матчей за "Нефтехимик", в которых забросил одну шайбу и отметился двумя результативными передачами при показателе полезности "+2".

Якимов присоединится к "Авангарду" в Балашихе 26 ноября. В составе "ястребов" форвард будет выступать под номером 48.

– У Якимова мощные габариты – при росте 194 см он весит 93 кг, что позволяет ему решать свои задачи, – заявил президент "Авангарда" Максим Сушинский. – Его территория – пятак чужих ворот, он должен вести силовую борьбу, продавливать защиту соперника и подбирать отскоки, идти на добивание, а также отрабатывать в защите. Мы видим Якимова как усиление для четвертого звена, появление такого нападающего увеличит "пробивную мощь" нашей команды.