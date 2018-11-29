"Авангард" обыграл "Автомобилист"

"Авангард" победил "Автомобилист" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 3:0. Заброшенными шайбами отметились нападающий Семен Кошелев, а также защитники Вилле Покка и Коди Фрэнсон.
"Автомобилист" с 55 баллами занимает первое место. "Авангард" занимает 2 строчку, имея в активе 48 баллов.
Хоккей
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Авангард" (Омск) - "Автомобилист" (Екатеринбург) - 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)
Голы: Кошелев - 2 (Тальбо, Деарне), 4:38 - 1:0. Покка - 5 (Емелин, Михеев), 8:14 - 2:0. Фрэнсон - 5 (бол., Широков, Деарне), 51:01 - 3:0.
Вратари: Бобков - Коварж.
Штраф: 4 - 6.
Броски: 32 (13+8+11) - 24 (12+4+8).
Судьи: Морозов, Раводин.
29 ноября. Балашиха. ЛД "Арена Балашиха". 5011 зрителей.
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