"Авангард" обратился в "Ростов" с просьбой провести экспертизу ковра

"Авангард" через Твиттер обратился к футбольному клубу "Ростов" с просьбой провести экспертизу нового ковра, постеленного в раздевалке команды.

- У нас обновка в раздевалке. Нужна экспертиза - "Ростов", что скажете?, - говорится в сообщении омичей.

Во время матча 4-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Енисея" (4:0) болельщик дончан Алексей Кумовской демонстрировал ковер после голов любимой команды, эти эпизоды попали в телевизионную трансляцию. В 5-м туре он приехал в Тулу на игру с "Арсеналом" (1:0).

Позднее Директор РПЛ по работе с болельщиками Александр Мейтин отмечал, что лига позитивно относится к использованию болельщиками "Ростова" ковра в качестве одного из элементов поддержки.