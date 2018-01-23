Артис Аболс: "Если "Лада" не будет биться, то надо заканчивать – мне, им, всем"

Главный тренер "Лады" Артис Аболс после поражения от "Сибири" (0:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что игрокам тольяттинского клуба нужно бороться в каждой встрече за самих себя. Также специалист оценил игру соперника после назначения на пост наставника Владимира Юрзинова.

– Если я не ошибаюсь, то после смены тренера "Сибирь" идет на первом месте в лиге по набранным очкам, играет здорово, – цитирует сайт "Лады" Аболса. – В этом матче новосибирцы были лучше, чем мы, особенно в движении. Мы почти всю игру оборонялись, какими-то правдами-неправдами держались, но в конце получили удаления и проиграли матч. В таких матчах надо терпеть и не удаляться. Самоотдача была неплохая, но "Сибирь" была лучше.

– Стыдно ли вам за поступок Рахимуллина?

– Нет, мне не стыдно, ведь это хоккей. Но поступок был глупый. Да, молодой парень силового плана. Я повтора не видел, но как молодой игрок он не имеет права удаляться при счете 0:1. Говорил ему: "Ты втыкайся, но не удаляйся". Если соперник получил травму, я сожалею, этому никто не радуется. У нас Харпер тоже получил сотрясение мозга и вообще не понимает, где находится. Мне не стыдно за Рахимуллина. Если он толкнул руками, то это тупо, даже так могу сказать. Я говорил, что у одних не хватает опыта, у других мастерства. У этого не хватает опыта. Хотел помочь – помог, только не нам.

– За что сейчас играет "Лада", за что сражается?

– Если мы выйдем, и не будем сражаться… Мы и так не самая мастеровитая команда. Это наша работа. Если не будем биться, то надо заканчивать – мне, им, всем. Нужно каждый вечер выходить и делать максимум того, что ты можешь. Да, "Сибирь" была лучше, но мы за что-то могли зацепиться.