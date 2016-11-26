Артем Воронин: "Спартаку" нельзя проигрывать сериями"

Нападающий "Спартака" Артем Воронин после победы над "Слованом" (4:2) посетовал на удаления в чужой зоне. Он добавил, что на таких соперниках, как "Слован" и "Медвешчак" нужно учиться играть в "регуляке".

– По самоотверженности и работе – это была одна из наших лучших игр, – сказал Воронин. – Нам всегда не хватало мастерства, но нужно находить что-то другое. А мы попали в яму. Нам нельзя проигрывать сериями. Мы можем проиграть одну-две встречи, но потом нам нужно побеждать также в одном-двух матчах. Но не попадать в эти ямы, потому что это накладывает отпечаток. Сначала об этом не думаешь, но потом это сказывается.

– Вы уже давно в команде. Ощущаете себя ветераном "Спартака"?

– Да. Без вопросов. Все это ощущают. Хочется попасть в плей-офф. Мы много говорим об этом. Сегодня опять было удаление в чужой зоне. Это неправильно. Мы не должны так играть. Ну, хорошо. Допустим мы попали в плей-офф, и что мы там будем делать? Вылетим в первом раунде? Нам нужно учиться играть в "регулярке" как раз с такими командами, как "Слован", "Медвешчак", потому что это матчи за шесть очков. Это матчи плей-офф для нас. (Юлия ГРИГОРЬЕВСКАЯ)