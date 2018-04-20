Артем Лукоянов: "В ЛДС ЦСКА все блекло"

Нападающий "Ак Барса" Артем Лукоянов поделился впечатлениями от победы над ЦСКА​ (3:1) в четвертом матче финала Кубка Гагарина, отметив, что играть на ЛДС ЦСКА ему не очень нравится. Счет в серии 3-1 в пользу казанцев.

– Мы были спокойны, выходя на третий период. Нам главное было не давать им войти в зону. Матч для нас сложился практически так же, как и два в Казани.

– Вы говорили, что в Москве атмосфера не самая приятная.

– Сколько приезжаем – блекло все. И играть особо не хочется. Не то что не хочется – просто все не так, как у других команд. Фанаты наши молодцы. Один сектор перекрикивал весь стадион. Мы как будто дома играли. Но вообще – тут три трибуны. Все не так. В других местах болельщики вокруг.

Пятый матч финальной серии состоится 22 апреля в Казани. Далее, если потребуется, игры серии до четырех побед пройдут 24 апреля – в Москве, 26 апреля – в Казани. (Игорь ЕРОНКО)

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