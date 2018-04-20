Артем Лукоянов: "В ЛДС ЦСКА все блекло"

Нападающий "Ак Барса" Артем Лукоянов поделился впечатлениями от победы над ЦСКА (3:1) в четвертом матче финала Кубка Гагарина, отметив, что играть на ЛДС ЦСКА ему не очень нравится. Счет в серии 3-1 в пользу казанцев.
– Мы были спокойны, выходя на третий период. Нам главное было не давать им войти в зону. Матч для нас сложился практически так же, как и два в Казани.
– Вы говорили, что в Москве атмосфера не самая приятная.
– Сколько приезжаем – блекло все. И играть особо не хочется. Не то что не хочется – просто все не так, как у других команд. Фанаты наши молодцы. Один сектор перекрикивал весь стадион. Мы как будто дома играли. Но вообще – тут три трибуны. Все не так. В других местах болельщики вокруг.
Пятый матч финальной серии состоится 22 апреля в Казани. Далее, если потребуется, игры серии до четырех побед пройдут 24 апреля – в Москве, 26 апреля – в Казани. (Игорь ЕРОНКО)
adept-ak-57
Ледовый спортивный комплекс ЦСКА имени Всеволода Михайловича Боброва - арена времен позднего СССР, построен в 1991 г., когда на многом приходилось экономить. Новое поколение хоккеистов и зрителей привыкли к более комфортабельным условиям. Да и зрителей на финал КХЛ можно собрать поболее, чем 5,5 тысяч. По мне так это очень даже добротный комплекс, где немало модернизаций проведено.
00:40
Дортмунд
Ралпачан Фляйшманъ === Зато вас приложили и не раз!))ь А то привыкли жить за счет гос-ва и админресурса, чмошника!
23:30 20 апреля
Ралпачан Фляйшманъ
жалко, не приложили его пару раз по щщам, чтоб поныл погромче.
23:24 20 апреля