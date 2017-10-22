Артем Лукоянов: "К такому силовому хоккею "Ак Барс" не совсем был готов"

Нападающий "Ак Барса" Артем Лукоянов после победы над магнитогорским "Металлургом" в матче регулярного чемпионата КХЛ (4:0) отметил надежную игру вратаря Эмиля Гарипова. Также он считает, что казанцы заслуженно победили.

– Мы знали, что "Металлург" приедет после тяжелого матча – они проиграли дома ЦСКА, - цитирует пресс-служба клуба Лукоянова. - Ждали, что они агрессивно начнут матч. К такому силовому хоккею может не совсем были готовы, но потом перестроились. Знаем, что у них хорошее большинство, разбирали их. Выдержали в меньшинстве, реализовали свои моменты, наказали их за ошибки. Потом уже уверенно держали ход матча. Думаю, мы заслуженно победили.

– Принципиальны для вас матчи против "Металлурга"? Все-таки последние матчи в Казани магнитогорцы выигрывали.

– Не будем забывать, что многие игроки у них ушли. Сейчас много молодых хоккеистов. Не думали особо о прошлых матчах. Обыграли "Металлург" и в Магнитогорске, и дома.

– В таких матчах подсознательно сидит идея помочь вратарю доиграть на ноль?

– На это лучше не обращать внимания. Когда начинаешь об этом думать, обязательно залетит какая-нибудь шайба. Много раз так было. Если бы вы не напомнили, я бы даже и не вспомнил (улыбается). Играли просто до конца. "Металлург" мог забить, у них были моменты. Гарипов хорошо сегодня сыграл, как и все остальные ребята.